Diego González: En dos semanas tengo revancha con Almirón

El volante argentino Diego González se mostró cómodo en Unión Española tras dejar atrás su paso por Boca Juniors, club del que es hincha, donde brilló poco en la cancha a causa de variadas lesiones, y apuntó a la "revancha" que espera ante Jorge Almirón, hoy en Colo Colo, primer rival de los rojos en el Campeonato Nacional 2024.

"Si acá, el entrenador de Unión Española decide por no ponerme, más allá que yo llegue como refuerzo, son las decisiones de él, tendrá sus motivos, no le diré que necesito jugar porque hice algo en el entrenamiento o me dicen mis compañeros que tengo que jugar porque me ven bien", contó a DSports Radio.

"No, la decisión en ese momento fue de Almirón y la respetaré, así como lo hice. Pero en dos semanas tengo revancha con él, así que tendré que demostrarle que sigo vigente, que sigo bien y el fútbol siempre te da revanchas", expuso.

"Si tengo que volverme a lesionar por defender el escudo de Unión Española, lo voy a hacer, no pasa nada después si no cobro. No tengo problemas", manifestó también acerca de las dudas sobre su estado físico.

"Disfruto esta etapa. Ojalá pueda estar a la altura de lo que pretende el club, la institución y mis compañeros. Después veré cómo sigue mi futuro", complementó.

De su paso por la escuadra xeneize postuló que "me tocó estar en el club en que siempre uno sueña, del que uno es hincha, poder vivir el día a día desde adentro y es algo magnífico, no podría explicar con palabras. Traté de ser lo más profesional posible, quizás me tocó estar más afuera de la cancha, pero intenté respetar a la institución y a mis compañeros".

"Lastimosamente por lesiones no pude tener lo que uno pretendía y lo traté de tomar con tranquilidad, acompañando a los chicos al máximo de lo que uno puede ofrecer", siguió.

"Me tocó llegar de Racing con la rodilla a medio recuperar, me brindaron lo mejor y voy a ser agradecido por como me trataron", argumentó.

Continuó hablando sobre Unión Española, señalando que "acá me siento así, medio mimado, en otro rol, y no me había pasado. Uno siempre la lucha y se va yendo de a poco, pero estoy en una institución donde se brinda al máximo para ofrecerme la comodidad y tranquilidad que el deportista necesita. El mimo al jugador sirve".

Tambien comentó que "me hubiese gustado llegar a Boca más joven" y reconoció como su principal error el dejar "de lado la parte kinésica de la recuperación por el afán de volver antes".