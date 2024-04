Unión Española goleó a Deportes Copiapó y se metío en la parte alta del torneo

Ocho goles se anotaron en el Estadio Santa Laura la tarde de este domingo 21 de abril, luego de que Unión Española venciera por 5-3 a Deportes Copiapó, en un entretenido duelo.

De todas fornas, el marcador lo abrió Diego García para el equipo nortino a los 18 minutos, pero solo estuvieron tres en ventaja, ya que a los 21' Fernando Ovelar pondría el 1-1 parcial.

Allí llegaría la figura de Pablo Aránguiz, quien clavó un tiro libre a los 28 minutos para el 2-1, tras "hacerle caso" a sus hinchas, que le indicaron detrás del arco donde ubicar el balón al momento de patear, lo que daría resultado. De ahi en más, vendría un segundo tiempo con cinco goles de lado y lado, que le permitieron a Unión Española meterse en el tercer lugar de la tabla, con 16 puntos.

"Estoy contento, por el equipo. Creo que si el equipo anda, resaltan las cosas individuales. Esto es lo que se me pedía y el entrenador me dijo que me faltaba un gol así como el de hoy y es bueno meternos en la parte alta de la tabla. Estamos bastante cómodos con el trabajo del cuerpo técnico y eso se nota en la cancha", fueron las declaraciones de la figura, Pablo Aránguiz, luego del pitazon final, a la señal oficial de TNT Sports.

