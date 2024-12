Emiliano Vecchio salió a aclarar las publicaciones donde supuestamente habló mal de Unión Española

En las últimas horas llamó poderosamente la atención unas supuestas declaraciones que Emiliano Vecchio dio en Argentina donde apuntaba de forma negativa a Unión Española, y la acusaba de sueldos impagos.

En esas declaraciones que se adjudicaban al volante se planteó que tuvo un pasar muy negativo en los Hispanos: “Me voy. Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron... Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo", se quejaba el experimentado volante en una entrevista que habría dado a TyC Sports.

Vecchio desmiente publicaciones donde habla mal de Unión Española

En la jornada de este martes 10 de diciembre, el “gordo” tuvo que salir a desmentir todo lo que supuestamente él había dicho: “quiero tomarme un minuto para aclarar algunas de las situaciones y las noticias que han salido y lamentablemente no entiendo por qué salen esas cosas, esas mentiras, que la verdad hacen tanto daño. Quiero dejar en claro que la relación mía con Unión Española este año fue de transparencia, una relación en la cual nos hemos ayudado mutuamente en todo, y que todo lo que se dice no es real”.

Vecchio incluso denuncia que nunca dio una entrevista sobre el particular: “es más, yo no hablé con ningún medio, esas declaraciones yo no las hice, y eso también lo quiero dejar muy en claro. Tanto en lo profesional como en lo humano me han ayudado, me han respetado, así que les estoy muy agradecido. Y aprovecho para desearles un buen término de año y que empiecen el año que viene con todo”, aunque no aclaró en el video si la próxima temporada volverá a Santa Laura o tomará otro rumbo en su carrera deportiva.