"Me quedaron debiendo plata": Emiliano Vecchio disparó con todo contra Unión Española

El futbolista Emiliano Vecchio dejó incendiarias declaraciones en contra de Unión Española, luego de su salida de la institución y de que fuera acusado de no pagar sus gastos de arriendo en este 2024, año en que volvió al Estadio Santa Laura.

El volante ex Colo Colo y Racing Club habló con TyC Sports y dijo cosas que, seguramente, le impedirán volver al club de fútbol, al menos, mientras esté la administración de Jorge Segovia.

Las polémicas declaraciones de Emiliano Vecchio contra Unión Española

Vecchio señaló: "Cuando llegué, Unión Española tenía que pagar el alquiler... Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española es un desastre".

Añadiendo a esto sostuvo: "Me voy. Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron... Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo".

"No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el alquiler. Encima, no tengo cuenta... Una locura fue todo", sentenció sobre el tema el exColo Colo.

Finalmente, Vecchio aseguró que quiere continuar su carrera en Argentina tras su vuelta al fútbol chileno.