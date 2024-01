Exjugador de la UC: Emiliano Vecchio se rio del fútbol chileno

Rodrigo Gómez, exjugador de Universidad Católica, se refirió al regreso de Emiliano Vecchio a Unión Española, aunque mostró su molestia con el jugador, por reconocer hace algunos años que no jugó al 100 por ciento en un duelo en 2013 de Colo Colo ante los hispanos, que terminaron siendo campeones en aquella ocasión en desmedro de los "cruzados".

Esa confesión la hizo Vecchio en ESPN en 2021 y a Gómez no le gustó para nada, como lo dejó en claro en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"No solo lo reconoció, sino que Emiliano Vecchio también se rio un poquito del fútbol chileno. Yo creo que los hinchas de Unión están felices con él. Jugó un año con ellos y reconoció que había hecho esa trampa, pero a mí me parece que acá hay un tema de defensa del fútbol chileno, porque cuando dio esa entrevista se rió harto del fútbol chileno, como que lo miró con desprecio, porque alguien que está dispuesto a hacer eso tiene desprecio por donde está jugando. Entonces, no sé si pensó en ese minuto que iba a volver a Chile. Creo que no pensó que volvería. El tema no es la Católica, sino el desprecio al fútbol chileno", expresó.

"Lo segundo que me pasa es que me gustaría, como exjugador, que el Sindicato de Futbolistas (Sifup) tuviera una opinión ante este tipo de conductas. Luego, en lugar de pedir disculpas, se rió de lo que había hecho, lo que es muy distinto a pedir disculpas", añadió.

En todo caso, el Sifup sí se refirió en aquel momento al hecho y sostuvo que esa conducta "Mancha todo... Es feo, la situación no es algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso", esto en declaraciones del secretario Luis Marín a La Tercera.

Además, Gómez lamentó la forma en que abordó la situación Vecchio: "Como si hubiera cometido una choreza o una viveza. Cuando vi esa entrevista me pareció que miraba muy en menos el fútbol chileno. Vecchio está muy lejos de pedir perdón y reconocer el error. Ese me parece que es el problema. Mucha gente comete errores y después piden disculpas, pero acá está lejos de creer que esa conducta fue errónea".

Finalmente, lo repasó diciendo que éste tema no le pasafrá la cuenta sino que su poca constancia de miniutos en el úktimo tiempo: "Creo que le pesa más el no haber jugado en dos años y tener 35. Eso pesa mucho más que la conducta que tuvo en ese minuto, porque al final los hinchas de Unión van a estar felices con él. Yo creo que los hinchas de Unión deben estar más preocupados de la edad y de la poca continuidad que ha tenido en el último tiempo, más que de lo que estamos hablando, que es más de fondo".