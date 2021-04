Jorge Pellicer contó que la directiva de Unión Española le instruyó no convocar a un jugador

El entrenador de Unión Española, Jorge Pellicer, contó que la directiva del club le instruyó al final de la semana que no citara al atacante Benjamín Galdames para el duelo ante Melipilla, en que los rojos cayeron 2-0.

"Trabajamos toda la semana con Benjamín como titular, pero al cierre de la semana recibo la instrucción a nivel de directorio que Benjamín Galdames por asuntos contractuales no puede ser citado. A partir de ahí es una respuestas que pueden dar en la plana directiva, no tengo fundamentos para responder la salida de un jugador que se instruye desde la plana mayor el no incorporarlo", explicó el DT.

"Nosotros veníamos jugando con él en cancha, estaba empapado del trabajo ofensivo del equipo y el labor defensivo. Es sorprendente lo que sucede a uno o dos días de este partido que a todas luces no se logró. Está claro que se echa de menos la presencia de un jugador que tenía toda la mecánica y la convicción. No cabe ninguna duda que pudo tener un bajón anímico relacionado con la imposibilidad de tener a un compañero en cancha", agregó.

En lo referido a su continuidad en el club, tras sumar la segunda caída consecutiva, postuló que "es un tema increíblemente claro, uno tiene mucho tiempo en la actividad para entender que es una temática que resuelve la directiva, pero uno sigue trabajando. Habíamos dado mejor impresión en los partidos anteriores y hoy el equipo estuvo más apagado. Uno siempre está en evaluación".

El equipo rojo suma tres puntos en tres fechas y su próximo rival es Universidad de Chile.