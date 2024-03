Jorge Segovia y Santa Laura: Queremos convertir este estadio anticuado en el mejor de Chile

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, se refirió a la intención de remodelar el Estadio Santa Laura y aprovechó de dejar un recado al municipio de Independencia para modernizar "la catedral del fútbol chileno".

"Es un proyecto importantísimo convertir este estadio, anticuado a simple vista, en el mejor estadio de Chile. Pero, no depende de nosotros, depende de la municipalidad, que nos den el permiso para hacer lo que queremos aquí", señaló a la prensa tras el partido contra Coquimbo unido.

"Nuestra voluntad está. Tenemos un anteproyecto hecho, incluso lo publicamos por internet. Hacer un estadio de verdad, del siglo XXI que no sólo la comuna Independencia, si no también todo Santiago y Chile se pueda sentir orgulloso", sumó en las declaraciones compartidas por Independencia Hispana.

"Si la municipalidad en vez de darnos facilidades nos pone problemas, pues tampoco ayuda. No solo a Unión, a todo el fútbol chileno. Yo no lo entiendo, me encantaría que se den cuenta que las cosas no son para un momento, son para mucho tiempo", continuó el dirigente.

"El cambio es fundamental, elevaría el nivel del fútbol chileno. (Universidad) Católica está trabajando en su estadio mejorado. Nosotros tenemos un gran proyecto; que nos dejen hacerlo. Tenemos la forma de financiarlo, que nos permitan hacerlo" añadió Segovia.

El también presidente de la Universidad SEK analizó el fútbol chileno y dijo que "puede mejorar. En algunas cosas se nos ha dado la razón, como en las casas de apuestas que fuimos los únicos en decir que no debía ser. Como en todas las cosas de la vida, siempre se puede mejorar".