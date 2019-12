Juan Pablo Gómez y el Chile 4: La petición de Unión Española es legítima, no veo factible jugar

El lateral de Unión Española Juan Pablo Gómez se refirió al interés de su club de acceder a la Copa Libertadores como Chile 4, debido a su buen desempeño en la Copa Chile, aunque se abrió a la posibilidad de definir en cancha frente a Universidad de Chile el cupo.

"Siempre va a ser más atractivo jugar que no jugar, pero se tomó la decisión de dar por terminado el Campeonato Nacional y la petición de Unión Española es legítima de buscar el cupo, porque hoy estamos de vacaciones y no veo factible jugar", dijo el jugador en conversación con Fox Sports Chile.

Sobre la posibilidad cierta de que Unión La Calera ocupe este espacio en la Libertadores por su buena ubicación en el torneo: "Hay distintos puntos de vista, a mí me parece que es una plaza que entrega la Federación de Fútbol y no la ANFP. A mí no me gusta que haya un equipo del Campeonato que se adjudique la plaza, pero no me convence".

Finalmente sobre su futuro, señaló que "estoy muy contento en Unión, me quedan dos años de contrato y estoy muy motivado por lograr objetivos importantes, aunque no me cierro a salir si hay alguna propuesta beneficiosa para mí y para el club".