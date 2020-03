La ANFP encaró dudas de Unión Española ante procedimiento del VAR ante Everton

Una de las grandes polémicas del fin de semana, fue el penal que el juez Nicolás Gamboa concedió a Everton en el partido ante Unión Española, jugada que la ANFP salió a aclarar, mostrando el procedimiento que utilizó el VAR.

Según explicó la entidad en su sitio web, "la tecnología, con las distintas tomas que entrega el sistema, permitió resolver una compleja jugada en el duelo disputado el sábado por la noche en el Estadio Santa Laura".

En el video en el que se puede apreciar los diálogos entre Gamboa y los encargados del VAR se vilsumbra como todos estuvieron de acuerdo en que sí fue penal, aunque concuerdan que se trató de una jugada "muy fina".

Los poco más de dos minutos que tardó el chequeo fueron en buena parte para revisar si hubo o no fuera de juego, eso pese a que las imágenes no terminaron por aclarar si hubo falta sobre el jugador de Everton: "No hay fuera de juego y tu decisión fue correcta", le dijeron a Gamboa desde el VAR.

