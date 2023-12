La continuidad de Ronald Fuentes en Unión Española se decidirá tras el final del torneo

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, reiteró su intención de seguir en el club para el próximo año y contó que ya sostuvo diálogos con la dirigencia, la que decidirá la permanencia una vez concluido el Campeonato Nacional 2023.

"No he mostrado un proyecto, pero hablé con Jorge Segovia, con Cristian -Rodríguez, gerente del club- hablamos siempre, les dije que mi intención es quedarme, les dije por qué, y me dijo que una vez que finalice el torneo va a tomar la determinación para ver qué pasaba", explicó.

"Por contrato tengo renovación automática, pero la idea siempre es que pueda estar porque me quiero quedar, creo que tenemos trabajo por hacer y mejorar, segundo porque me gusta la institución, me siento cómodo, tranquilo y apoyado, incluso en los malos momentos, y porque creo que alguna manera represento lo que quiere el club y el hincha en función de la forma de jugar", explicó.

En esa línea, apuntó que "quedo con la sensación de que estoy al debe y eso quiero pagarlo el próximo año".

"No en todo lo que quería, tuve la opción de traer a Tiznado, al Seba Pérez, a Emanuel Cecchini y Thomas Rodríguez, los otros ya estaban contratados,que también eran buenos jugadores, pero hay otro tipo de jugadores con los que me gustaría contar, con más experiencia, jugadores que ya conozco y que todos conocen, que por nombres le darían un plus a Unión Española", argumentó.

"Si no tengo la opción de continuar, o el club siente que no voy a continuar, no podría estar conversando con los jugadores, es una cosa lógica, por eso hay que ver qué pasa una vez que termine el torneo el viernes", expuso.

Unión Española se enfrenta a Cobresal el próximo viernes 8 de diciembre, duelo para el que está en duda Rodrigo Piñeiro y están descartados Simón Ramírez -lesionado- y Luis Pavez -suspendido-.