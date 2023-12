Pérez: Termino contrato con Unión y hay una opción de compra, pero no me han hablado

El arquero Sebastián Pérez contó que está cerca el final de su contrato con Unión Española y que de momento no le han entregado informaciones sobre su eventual continuidad, a pesar que existe una opción de compra en el vínculo que lo une al conjunto rojo a modo de préstamo desde U. Católica.

"Terminé contrato con la Unión, hay una opción de compra que termina 48 horas después del último partido. Tampoco se han acercado conmigo a hablar ni nada de eso, está todo a la deriva, muy en el aire, varios compañeros que también terminan tampoco saben lo que se va a seguir en el club", dijo en conversación con el medio Independencia Hispana.

Sobre la opción de volver a los "cruzados", sostuvo que "no he tenido conversaciones con ellos, ni nada, salvo por la lesión, lo que más he hablado es con sus doctores, de lo que va a pasar el próximo año no tengo ninguna certeza. Todos los que terminamos contrato estamos sacando nuestras cosas, está todo muy a la deriva en el club, nadie sabe quién sigue ni quién se va. Me gustaría quedarme donde pueda jugar y seguir en crecer como arquero, me encantaría".

En relación a la manera en que se acabó el torneo para los rojos, dijo que "terminamos bien, justo los últimos dos partidos fueron con rivales que pelearon el campeonato... tuvimos un bajón como todos los equipos, salvo que fue más de la cuenta, los rendimientos individuales no estuvieron a la altura de lo que mostraron anteriormente, pero está la tranquilidad que ganamos en casa y podemos meternos a una copa internacional".

"Encontré una regularidad importante, mi rendimiento fue bueno, óptimo, hasta la lesión. Desgraciadamente, más de considerarme buen arquero del torneo, cada partido iba avanzando para ir mejorando y ver si podía ser opción para el arco de la Roja, lo que no sucedió, pero el nivel estaba en la palestra para ser considerado. En cuanto a números fue uno de mis mejores años, en tema de goles en contra y en paradas. Quedé con el disgusto de la lesión", cerró.