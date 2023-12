Piñeiro: Pudo ser mi último partido en Unión Española, hay varias ofertas

El atacante uruguayo Rodrigo Piñeiro habló en tono de despedida tras la victoria de Unión Española sobre Cobresal, en el Estadio Santa Laura, aunque sostuvo que su intención es seguir en el club, lo que ve muy dificil.

"Estoy contento por el triunfo, nos merecíamos terminar de esta manera, quiero agradecer a los hinchas que los quiero mucho", dijo al medio Independencia Hispana.

"Puede ser que haya sido mi último partido, hay varias ofertas y uno siempre quiere crecer, yo me quedé acá para ganar la copa, no se dio. Les dije a mis compañeros que ojalá me pueda quedar, pero todo depende de los dirigentes y muchas cosas... ojalá me pueda quedar, pero lo veo muy difícil", apuntó.

Unión Española venció a Cobresal y permitió el título de Huachipato, que ganó en paralelo a Audax Italiano.