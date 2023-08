Ronald Fuentes disparó contra el arbitraje: Hay problemas grandes de fondo

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, dedicó una larga crítica al arbitraje chileno en el día siguiente a la caída 2-1 que sufrió su escuadra a manos de Magallanes en la Copa Chile, en un encuentro en el que dirigió Nicolás Millas, uno de los implicados en la polémica derrota con Everton.

Al DT le preguntaron en conferencia de prensa si tiene alguna idea para mejorar el referato e indicó que "sería irrespetuoso e irreponsable decir alguna situación para mejorar, sabiendo que estamos en crisis. Tengo cosas más importantes en que pensar, que el equipo termine de mejor manera los partidos, analizar bien a los rivales para poder contrarrestarlos".

"Si el árbitro se empieza a equivocar, porque se están equivocando mucho y siendo determinantes en los resultados finales, es resorte de la ANFP, creo que de la ANFP y de Roberto Tobar, que está encargado, ellos tienen que dar una vuelta, pero que se note", agregó.

"Ojalá que mejore, venimos de varios años así, esperemos que mejore porque va en estrecha relación con el mejoramiento del campeonato, del fútbol. Al principio dejaban jugar mucho, lo que fue cuestionado, los equipos entendimos que era muy bueno, luego pasó a segundo plano y después el VAR pasó a ser más importante que el arbitraje, así que hay problemas grandes de fondo, no cosas que están por fuera, sino que son cosas más profundas y los entendidos son los que tienen que mejorar", agregó.

En lo referido a la derrota a manos de Everton con un discutido penal, por el Campeonato Nacional, reveló que dialogó con el gerente del club, Cristian Rodríguez, que hablara con Roberto Tobar en relación a los profesionales encargados del encuentro.

"No es que queramos que nos dirijan más, pero que pase un tiempo para que se apaciguaran las aguas, por eso lo primero que nos extrañó es que hasta el día de ayer en la mañana no sabíamos quién arbitraba -ante Magallanes-. Es impresentable, de hecho llamamos a la ANFP para saber quién era el árbitro, y si hubiéramos sabido antes quién arbitraba, hubiésemos intentado que lo cambiaran porque estaba muy reciente lo otro", explicó.

"Sé que el club conversó con Roberto Tobar, que hubo una queja formal, pero más allá de eso no sé, porque tampoco me tengo que desgastar en esas situaciones, me tengo que preocupar que cualquier situación futbolística esté por sobre estas situaciones de mala interpretación", prosiguió.

"Son muchas veces que se cometen esos errores de criterio y nos van sacando del partido. Asumo la responsabilidad de la expulsión, pero hay situaciones que sobrepasan algunas cosas más futbolísticas que son cobros chiquititos para un lado y para el otro no", finalizó.