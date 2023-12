Ronald Fuentes: Me inicié en Cobresal, quería que saliera campeón

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, contó que le hubiese gustado que Cobresal fuera campeón porque es el club en el que se inició como futbolista, aunque con un resultado favorable a los rojos en Santa Laura y un tropiezo de Huachipato.

"Yo me inicié en Cobresal, quería que salieran campeones, pero no con resultado en contra nuestra, sino que porque perdiera Huachipato o empatara. No se dio esa situación. Yo salí a hacer lo que me correspondía con mi equipo, tratar de ganar en condición de local", contó en conferencia de prensa tras la victoria 1-0 sobre los nortinos, que les dejó sin trofeo.

"Sabíamos que nos podían complicar en pelotas detenidas, porque son buenos ahí, hicimos un partido correcto, hicimos el gol y eso nos permitió estar más tranquilos y luego jugar a la contra. Tenemos una opción matemática aún, no dependemos de nosotros, dependemos de U. Católica y U. de Chile y ojalá se puedan dar los resultados", explicó.

"Hoy termina mi contrato, me voy contento y tranquilo, con un dejo de no haber logrado la clasificación directa a Copa Sudamericana, pero con un crecimiento futbolístico, una forma de jugar clara y rendimientos indifivuales que son importantes para que el club pueda vender y generar recursos económicos", destacó.

"Termino contrato una vez finalizado el torneo, ahora me voy tranquilo a casa a descansar y ver los resultados para saber si Unión clasifica a un torneo internacional habrá alguna conversación", apuntó.

"No depende de mí, la continuidad depende de Jorge Segovia más la dirigencia, ellos tomarán la determinación en relación a lo que estimen mejor para la institución. Mi idea es seguir un año más para seguir potenciando lo que hemos logrado con otros jugadores (...) la prioridad es de Unión, conversé con un equipo en el que estoy dentro de una terna, pero dije que mientras Unión no dijera si sigo o no, no iba a conversar con nadie, mi idea es dar prioridad a Unión Española", completó Fuentes.