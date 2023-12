Ronald Fuentes y duelo ante Colo Colo: No queremos ser la guinda de la torta

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, tuvo palabras para el partido que su elenco jugará ante Colo Colo, uno de los candidatos al título, y aseguró que buscarán un triunfo para así no transformarse en la guinda de la torta.

"No sé si amargarles la fiesta, pero no queremos ser la guinda de la torta y vamos a tratar de rescatar puntos. Hace rato que no sumamos de a tres, sabiendo lo difícil que puede ser, pero siempre hacemos buenos partidos contra Colo Colo", dijo el exdefensor en diálogo con la prensa.

"Estamos con ganas de hacer un buen partido. La segunda rueda ha sido muy mala y queremos ser juez de la definición, seremos decidores del torneo por nosotros y volver a sumar ojalá", añadió.

Fuentes también tuvo palabras para la cancha del Estadio Monumental, visiblemente afectada por tres recitales realizados en la última semana.

"Es imposible que la cancha quede en buenas condiciones, ninguna del mundo va a quedar bien tras un recital. La cancha nos va a afectar a los dos, a lo mejor esto les puede jugar en contra e intentaremos sacar provecho de esta circunstancia", expresó.