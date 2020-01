Sebastián Moreno: La posición de Unión Española pone en vergüenza al fútbol chileno

El presidende de la ANFP, Sebastián Moreno, lamentó la actitud de Unión Española de no presentarse a jugar este sábado en semifinales de la Copa Chile, confirmando que llevarán al gerente general Luis Baquedano al Tribunal de Honor por sus dichos.

"(Unión Española) Le falta el respeto a todo el fútbol chileno... Lo que está haciendo es hacernos retroceder 30 años en la historia. Los tiempos actuales no están para apatronamientos. Solidarizamos con sus futbolistas, porque todos sabemos que quieren jugar las semifinales de la Copa Chile pero están obligados a alinearse con don Segovia, para no perder su fuente de trabajo. Es una situación incómoda y lamentable", dijo en entrevista con Diario La Tercera.

El dirigentes aseguró también que "la posición de Unión Española pone en vergüenza nacional al fútbol chileno, por su no presentación y, por supuesto, lamentablemente, también al club y a muchos de sus hinchas que estoy seguro que quiere definir este tipo de situaciones en cancha".

Respecto a Luis Baquedano, Moreno expresó: "llevo semanas escuchando barbaridades, atrocidades, y me aburrí. Vamos a pasar al señor Luis Baquedano al Tribunal de Honor, porque rebajar la discusión a descalificaciones y sembrar dudas sobre el punto que tú planteas, por ejemplo, es inaceptable. Y yo tampoco como presidente me voy a rebajar a llevar un diálogo de día a día entre calificaciones completamente indeseadas y que no le hacen para nada bien al fútbol chileno".

"En el Tribunal de Honor, tendrá que explicar frases como Sebastián Moreno prefiere que los clubes grandes vayan a la Copa Libertadores y por eso apoya a la U, y varias más. Ahí tendrá que explicarlo", añadió el mandamás de la ANFP.

En cuanto al castigo que recibirán los hispanos, apuntó que "las bases de la Copa Chile son débiles en considerar solo un castigo de 500 UF para quien no se presente a jugar, pero sinceramente, quién se podría haber imaginado que una vez en Chile un equipo no se presentaría por capricho, y diga me da lo mismo pagar una multa. Creáme que en estos tiempos nadie quiere este tipo de apatronamientos. En ese sentido, y lo digo con claridad, es muy difícil empatizar con la causa de Unión Española".