Te faltan años de experiencia: La divertida respuesta de Diego Sánchez a elogio de Claudio Bravo

El portero de Real Betis Claudio Bravo reaccionó con un divertido elogio a una fotografía del meta titular de Unión Española, Diego Sánchez, quien replicó con una frase graciosa al bicampeón de América.

Sánchez publicó una fotografía en la que aparece sentado sobre el arco sur del Estadio Santa Laura y el mensaje "feliz", un día después del triunfo sobre Santiago Wanderers en la décima fecha del Campeonato Nacional.

Bravo contestó rápidamente "estás 'on fire'. Llevo 20 años en esto y no he llegado al ángulo nunca. Tú hasta te sientas. Que no se corte el hilo", le escribió.

Diego Sánchez le replicó al ex golero de Manchester City y FC Barcelona que "te faltan años de experiencia. Vamos por más".