U. Española tiene principio de acuerdo para la llegada del paraguayo Fernando Ovelar

Unión Española tiene principio de acuerdo para la llegada del promisorio mediapunta paraguayo Fernando Ovelar, jugador que jugó los últimos meses en Atlante de México.

Ovelar, que además tiene pasos por Pachuca y Cerro Porteño de su país, destacó por un importante hito en este último club, ya que en 2018 y con apenas 14 años le marco un tanto en el clásico ante Olimpia.

En esa escuadra ganó dos títulos nacionales, todos ests antecedentes que le permitieron llegar a las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 paraguayas.

De concretarse, será el noveno refuerzo de los hispanos, que debutaron en el Campeonato Nacional con un 0-3 en contra ante Colo Colo y jugarán este domingo contra Cobresal.