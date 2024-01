Vecchio en su vuelta a U. Española: Me siento como en casa, la vida me da una revancha

Emiliano Vecchio tuvo sus primeras declaraciones luego de ser anunciado oficialmente por Unión Española, regresando al club luego de 12 años.

"Me siento como en casa, la gente del club. los hinchas me hacen sentir de esa manera. Entendí que era un buen momento para volver, después de 12 años, todavía tengo mucho para dar", mencionó el volante, que además comentó que tenía posibilidades de continuar en Argentina.



"Siempre intenté dar lo mejor en los planteles para poder conseguir campeonatos, mi vida es eso, es intentar ganar siempre, en el fútbol solo gana uno, pero intentaremos armar un grupo fuerte y competitivo que salga a ganar en todas las canchas, como este escudo merece y buscar ese campeonato que me fue esquivo. Hoy la vida me da una revancha".



Vecchio también tuvo palabras para la hinchada, "decirles que vengan, que llenen la cancha, nosotros vamos a dar lo mejor para ser un equipo competitivo con el que se sientan identificados, que es lo más importante".