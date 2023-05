Víctor Méndez respondió a Unión: Renuncié a mucho para salir del club, fue una extorsión

El chileno Víctor Méndez se encuentra envuelto en una reciente polémica junto a Unión Española, su exclub en nuestro país. Luego de que el propio jugador acusara una deuda que mantenían los hispanos respecto a su venta a CSKA de Moscú y esto fuera desmentido por la institución, se animó a detallar los hechos desde su versión e incluso alegó "extorsión" de los de Independencia para haber podido salir al exterior el pasado 2022.

En diálogo con el medio partidario Independencia Hispana, el seleccionado nacional mencionó salió al paso de la publicación que hicieron desde Unión para desmentir que le debiesen algún monto por su traspaso al club ruso.

"Para serte sincero, mi negociación fue bastante caótica, con muchas trabas. Estuve dos meses con una incertidumbre grandísima, porque decían que sí, después otros días que no, al final se terminó concretando y era lo que yo quería", apuntó el volante de 23 años.

Respecto al dinero que alegó hacia los hispanos, aclaró que: "La gente del club lo sabe y las personas que estuvieron en la negociación también lo saben. Es muy doloroso, porque tratan de manchar mi nombre. A uno lo tratan de mentiroso, que estoy levantando alguna calumnia, y eso es totalmente falso. Yo estoy cobrando lo que a mí me corresponde: el 10 por ciento de la venta a CSKA Moscú".

"Renuncié a muchas cosas para poder salir del club. Prácticamente, fue una extorsión, porque si yo no firmaba los documentos que ellos me solicitaban, yo no podía salir de la institución", añadió.

Por último, disparó con la actual gestión en Unión. "La verdad es que a mí se me faltó el respeto, siendo que yo no me pude despedir de la gente, pero tampoco me fui 100 por ciento mal del club, yo al club le dejé bastante dinero y no sé qué han hecho con el porqué el club sigue estando de la misma manera en la que me fui", criticó.