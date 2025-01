Extécnico de La Calera genera un escándalo por su fichaje en un gigante de Europa

Los mercados de fichajes tienden a generar problemas en todas las latitudes, y es lo que está viviendo el entrenador Martín Anselmi, quien dirigió Unión La Calera en la temporada 2022, y que ahora firmará por un club grande de Europa.

Luego de su salida de los Cementeros, Anselmi tomó la banca de Independiente del Valle, donde había trabajado previamente como Asistente, y con el elenco ecuatoriano alcanzó importantes títulos, entre ellos la Copa Sudamericana del 2022 y la Recopa al año siguiente, lo que lo llevó a ser contratado por el Cruz Azul de México.

Anselmi y un escándalo por su fichaje en gigante europeo

El Porto, uno de los equipos más grandes de Europa se fijó en Martín Anseli, y le planteó al Cruz Azul que pagaría la cláusula de salida de cinco millones de dólares, situación que la “Máquina Cementera” aceptó a regañadientes, considerando que estaba estipulado en el contrato, pero el malestar nacía porque al técnico le cumplieron en todo lo que solicitó en cuanto a fichajes y luego decidió abandonar el equipo. Pero eso es sólo el inicio de los problemas.

El Porto luego señaló que no pagaría íntegramente la cláusula, que podría hacerlo en cuotas, lo que no agradó a los mexicanos. Con posterioridad se habló de cancelar tres millones, lo cuales el Cruz Azul estaría dispuesto a aceptar. Las horas pasaron y el periodista Rubén Rodríguez comentó que los europeos no han abonado dinero alguno y que no se ha llegado a acuerdo, por lo que “si se va de esta forma, el Porto tendrá que pagar hasta el último centavo de contado de la cláusula, no va a haber pagos, no va a haber nada de nada”.

Si no se concreta el fichaje se puede entender que Anselmi volvería a ser el entrenador del conjunto azteca, pero el periodista Adrián Esparza de TUDN señaló que hubo un quiebre definitivo: “si por algo del mundo pasara que se cayera lo del Porto, Cruz Azul le da las gracias. Cruz Azul tiene claro que ya no lo va a mantener, que no va a cumplir su contrato: se va; la relación ya se fracturó a tal grado que se va“. Por lo que aquello que comenzó como el gran fichaje de un entrenador al fútbol europeo, se está trasformando en un gran escándalo.