Alexander Aravena: Cualquier jugador quiere estar en la selección y esto es de rendimiento

El delantero Alexander Aravena se refirió al mal momento que vive Universidad Católica en esta temporada, además de comentar sobre su ausencia en la primera nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena.

"Es una decisión del técnico. Si al equipo (la UC) no le va bien quizás pueda afectar, pero tengo que seguir trabajando, cualquier jugador quiere estar en la Selección y esto es de rendimiento, solo me queda trabajar para eso", expresó.

"Yo me siento bien en cancha, con el equipo no hemos pasado una buena situación, creo que eso influye en todo. El rendimiento de uno quizás no se ve reflejado en lo grupal, ya que el equipo no ha andado bien. Tenemos que seguir trabajando y los buenos resultados ya van a llegar", cerró.

"Solo queda trabajar, está de más hablar, creemos que entrenando bien y trabajando, los buenos resultados van a llegar, tenemos que tener paciencia y tranquilidad", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Además, señaló las dificultades de dejar San Carlos para hacer de local en Santa Laura: "Desde el año pasado que no estamos jugando en nuestro estadio y tenemos que adaptarnos a lo que nos toca. Sabemos que es diferente, la cancha de San Carlos es de muy buen nivel y la cancha que nos está tocando ahora no es de las mejores, varios equipos han tenido problemas con eso, pero es solo adaptación".