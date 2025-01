Alfonso Parot comunicó su "irrevocable" cierre de ciclo en Universidad Católica

Es habitual que en esta época del mercado de fichajes en el fútbol chileno se conozca de altas y bajas e cada plantel, algo que ha ocurrido con más movimiento en Universidad Católica durante las últimas horas.

Temprano este jueves el conjunto de la Franja oficializó la incorporación de uno de sus grandes referentes, Gary Medel. Además, horas después de este anuncio surgió que la UC se encuentra en avanzadas negociaciones por fichar al venezolano Eduard Bello, ex Deportes Antofagasta en nuestro fútbol, y actual seleccionado venezolano.

Pero, no todo son buenas en las novedades de los Cruzados, ya que también esta jornada Alfonso Parot dio a conocer el fin de su ciclo con la camiseta de los de la precordillera.

Alfonso Parot manifestó desconcierto por su adiós a la UC

Desde su regreso en la temporada 2019, Alfonso Parot volvió a pasar a ser uno de los estandarte en el camarín de Universidad Católica, además de ser frecuentemente utilizado en cancha por cada técnico que pasó por San Carlos en la histórica campaña del tetracampeonato.

En las últimas semanas se venía hablando de la demora en la renovación del Poncho, algo que finalmente el mismo defensor se encargó de aclarar, poniendo punto final a su historia en el club.

"Ha sido un proceso largo y duro, iniciado el año pasado, donde el Club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo. Mi corazón cruzado y mi amor por la franja me llevaron a aceptar, manteniendo vivo el sueño de seguir jugando en el club que me formó", escribió Parot en una publicación en sus redes sociales.

Parot apunta a la UC por no acordar otra renovación

Siguiendo en su relato de este adiós a la UC, Parot explica que: "Buscando siempre lo mejor para el Club, seguí entregando mi máximo esfuerzo, aunando al equipo, sosteniendo al camarín y alimentado el espíritu cruzado de todos mis compañeros, más allá de los resultados".

"A finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero.

"Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado", recalca el multicampeón con la UC, que este último 2024 fue partícipe de 15 partidos con un total de 696' minutos en cancha, números que marcan su salida del club que lo formó y que le da una despedida un tanto ingrata, así como ocurrió con Nicolás Castillo o Gary Kagelmacher.