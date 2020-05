Alfonso Parot: Me encantaría tener otra experiencia en el extranjero

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot aseguró que le "gustaría tener otra experiencia en el extranjero" en el futuro, luego de haber militado durante dos años en Rosario Central de Argentina, pero que de igual forma se siente a gusto en los "cruzados".

"Poncho" señaló en conversación con el programa "Todos Somos Técnicos" del CDF que "si me preguntas si me gustaría tener una nueva experiencia fuera, me encantaría, y que fuera en otra liga que no fuera la argentina, para vivir otra experiencia en otro país, disfrutar otro fútbol, ganar más experiencia en otro lugar, obviamente me encantaría".

De igual forma, sostuvo que "no es algo que me quite el sueño, si no llega me quedo feliz en Catolica, estoy muy cómodo, es mi casa, Católica es el club que me brindó todas las herramientas para ser el jugador y la persona que soy hoy en día. No tengo problema si me tengo que quedar hasta mi retiro si Católica me lo permite".

"Estoy sumamente cómodo en Católica, es un club que está haciendo las cosas sumamente bien hace mucho tiempo, es un club serio que está aspirando a grandes cosas", cerró.

Parot volvió en 2019 al elenco precordillerano, tras ganar un título de Copa Argentina en Rosario, lugar en el que dejó buenos recuerdos además por el buen nivel que mostró.