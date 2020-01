Alfonso Parot por interés de Estudiantes: Mi cabeza está puesta en Universidad Católica

El lateral de Universidad Católica, Alfonso Parot, reconoció el interés que hay de parte de Estudiantes de La Plata por contar con sus servicios esta temporada.

Al respecto, el zaguero aseguró durante la presentación de la nueva camiseta de los "cruzados" que desde el elenco argentino "se comunicaron con mi representante, pero conmigo no. Mi cabeza está puesta en católica, en hacer un buen torneo local, jugar una buena libertadores y sobre todo apostar a una nueva citación a la selección".

En relación a la pretemporada que han tenido con el nuevo DT Ariel Holan, el "Poncho" dijo que "ha sido corta y muy intensa. Con mucho trabajo físico y mucho concepto, el 'profe' tiene una metodología distinta a la que veníamos manejando, pero estoy contento porque el equipo ha ido reaccionando de muy buena forma".

Sobre los nuevos refuerzos de la UC, Parot afirmó que "vinieron todos con rodaje y en particular con lo de Fernando (Zampedri), estoy contento porque llega un amigo. Lo he visto muy activo y eso me pone muy feliz".