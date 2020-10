Ariel Holan: La U perdió a Aránguiz, pero nosotros venimos con un trajín importante

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, palpitó el clásico estudiantil de este domingo contra Universidad de Chile y aseguró que llegan con la dificultad de una sobrecarga en las últimas semanas. También se refirió a la lesión de Pablo Aránguiz en los "azules".

Holan dijo en conferencia de prensa: "Todos los entrenadores sabíamos que la vuelta iba a ser muy difícil, estuvimos casi cinco meses sin jugar, así que en ese aspecto la U perdió a Pablo (Aránguiz) y es una pena, pero nosotros también tenemos jugadores fuera de mucha experiencia".

Además, añadió que "la U no ha tenido copa en los últimos meses y nosotros venimos de un trajín importante que no se puede sacar de contexto. Los futbolistas no son máquinas. Por suerte el Covid-19 no ha tenido incidencia en el fútbol chileno, pero no hay que bajar los brazos".

En cuanto a las bajas del equipo, el DT sostuvo que "de acuerdo a lo que me dijeron los médicos, Marcelino (Núñez) tendría para 15 días más. (Alfonso) Parot y (Juan) Cornejo una semana. (Benjamín) Kuscevic avanzando bien y está muy bien anímicamente, creo yo que en un mes puede estar".

"La eliminación de la Copa Libertadores no fue un fracaso"

Ariel Holan también se refirió a su derrota con Gremio y la imposibilidad que tienen matemáticamente de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

El estratega expresó que "no es un fracaso, sino que una oportunidad de seguir creciendo y consolidando una identidad que permita a Católica de igual a igual de local y visitante tanto en el torneo, como en la Copa".

"Dominamos a uno de los mejores equipos del continente (Gremio), que tiene un plantel multimillonario y que tiene variantes de todo tipo, así que desde todos esos lugares estamos satisfechos", añadió.

"Para nada considero que clasificar a la Copa Sudamericana es un premio de consuelo porque son los torneos más importantes del continente. Ojalá podamos hacer un gran partido contra Inter, sigamos mejorando, y le demos más eficacia a la identidad futbolística", cerró.

El clásico universitario se jugará este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo a partir de las 14:00 horas (17:00 GMT) y podrás seguirlo a través de la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.