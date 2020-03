Ariel Holan y traspié contra Inter: No fuimos vapuleados y creo que hubo muchas cosas positivas

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, le quitó dramatismo al duro traspié que sufrieron frente a Internacional de Porto Alegre, cayendo por 3-0 en su debut en la Copa Libertadores y dio que quedó conforme con varios aspectos del juego.

Holan sostuvo en conferencia de prensa que "hasta los 70 minutos tuvimos chances, creo que en el primer tiempo pudimos defendernos con la pelota por momentos, tratamos de equiparar las fuerzas con nuestras herramientas, pero creo que en el balance final hubo muchas cosas positivas, no fuimos vapuleados y estuvimos presentes dentro de la cancha. No hubo diferencias que nos llamaran la atención".

Además, añadió que "desde el gol de tiro libre (de Paolo Guerrero), que fue un jugada muy rara, nos costó mucho salir de nuestro campo y de esa forma y con las características de los jugadores de Inter es muy riesgoso".

"Después los errores son parte del juego, estamos en un proceso en el que queremos incorporar en el manejo del balón muchas alternativas y eso significa un riesgo que a veces pueden salir bien o no", dijo en la misma línea.

En relación a las variantes defensivas del equipo, con la novedad de Tomás Asta-Buruaga en una línea de tres, el estratega señaló que "nosotros queremos más allá de la alineación, llevar cabo un sistema de juego que nos permita defendernos con la pelota, hoy hubo varios pasajes en que lo hicimos bien, y otros, sobre todo después del primer gol de ellos que nos costó muchísimo".

Finalmente, el DT de los "cruzados" dijo para lo que viene que "debemos ver primero cómo están los jugadores para le partido con Unión Española, si tienen algún golpe o dolencia, pero además nosotros volvemos a jugar el martes y veremos cómo nos recuperamos y en función de eso, seguramente vamos a hacer, pero hay que ver cuáles".