Aued y la UC en la Libertadores: No podemos hacernos cargo de lo que pasó en años anteriores

El volante de Universidad Católica Luciano Aued, aseguró que aunque saben que para el hincha es difícil creer después de tantos años con fracasos en el plano internacional, el plantel actual no puede hacerse cargo de la historia, sino que sólo del presente.

"Hay que entender que uno no se puede hacer cargo de la historia o de lo que pasó en años anteriores, uno debe hacerse cargo del presente y comenzar a construir una historia nueva", dijo el jugador al sitio oficial de la Copa Libertadores.

"Se debe entender que ya pasó, que fueron otros, aunque eso no quita que debes entender los errores que tuviste y cómo se debe jugar este torneo. El roce internacional que te da jugarla todos los años hace que estés más cerca de esta competencia. Pese a eso, yo dentro mío y con el trabajo seguía creyendo", agregó.

Respecto al crítico hincha de la UC, aseguró que "hay intentar hacerle entender que nos tiene que apoyar y crear un ambiente positivo. Hay muchos chicos del club que se están formando y jugando partidos de mucha jerarquía como con Gremio e Inter, equipos que invierten millones para ganar la Copa".

"El hincha debe saber que con ese roce internacional van a estar mucho más cerca. Son muchos detalles que tienes que explicar y que no es fácil que te escuchen, puede ser todo muy lindo, pero no ganas", completó el ex Racing.

Universidad Católica logró este año avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que chocará con el campeón vigente, Palmeiras de Brasil.