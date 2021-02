Augusto Batalla y su opción en la UC: Me siento capacitado, me seduce la posibilidad

El portero de O'Higgins Augusto Batalla se refirió a los rumores que lo sitúan en Universidad Católica, ante una posible partida de Matías Dituro, y sostuvo que se siente capaz de llegar a un equipo grande.

En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Batalla señaló que "me siento capacitado para hacerlo (jugar en la UC), porque es así, por ahí si me preguntaban en otro momento decía que no, que me faltaba crecer, de hecho lo dije antes, pero ahora me siento capacitado y veremos a fin de campeonato cómo se mueve el mercado".

Además, añadió que "lógicamente, cuando el nombre de uno suena en equipos como Universidad Católica, a uno lo seduce la posibilidad. Es el tricampeón del fútbol chileno, va a jugar la Copa Libertadores, pero como dije, no hablo de un club que tiene un arquero. No me quiero meter mucho".

Finalmente, se refirió al trascendental duelo ante Colo Colo de la última fecha del Campeonato Nacional: "Tuvimos una remontada grande en el segundo semestre y estamos en una posición donde la última fecha es crucial para meternos en los puestos de copa. El partido con Colo Colo será difícil, ambos necesitamos ganar y será un partido que se defina por detalles".

"Celestes" y "albos" se enfrentarán el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua.