Beñat San José: El partido ante Universidad de Chile será de vida o muerte

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, destacó la relevancia del partido ante Universidad de Chile de este fin de semana, asegurando que el clásico universitario será un partido "de vida o muerte".

En conferencia de prensa, el estratega de los "cruzados" aseguró al respecto que "nosotros vamos con todo en este clásico, hoy no es definitorio, pero no nos quita el foco de ganar. Este partido es de vida o muerte, en el buen sentido de la palabra. Si sacamos una ventaja amplia, no será definitoria".

En relación a las bajas que tendrán los azules para este encuentro, siendo la más sensible la del portero Johnny Herrera, el DT español dijo que "Universidad de Chile, como nosotros o cualquier equipo grande, tiene variantes importantes, pero no cabe duda que Herrera no solo es un grandísimo arquero con una trayectoria espectacular, sino que también es capitán, alguien que lidera el equipo. Será una baja sensible para ellos, aunque (Fernando) De Paul es un arquero que a todos nos ha demostrado que es de inmensa garantía y van a tener muy bien cubierta la portería si es que Herrera no puede jugar".

Siguendo en la misma línea, San José agregó que "el análisis que nosotros podemos hacer es que juegue quien juegue, ellos tienen muy buenos jugadores. Tienen gente experimentada fantástica, que han jugado años en Italia, como (Mauricio) Pinilla y (David) Pizarro, quien en mi opinión ha sido de los mejores mediocampistas que ha tenido la liga italiana cuando él jugaba allá. Tienen gente joven también que ha destacado mucho y que están teniendo un buen rendimiento, por lo tanto juegue quien juegue hay que tener mucho cuidado y estar atentos".

La única ausencia confirmada en la UC por ahora es la del zaguero Branco Ampuero, quien no ha podido recuperarse de su lesión.

El compromiso entre los de la "franja" y Universidad de Chile se disputará este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.