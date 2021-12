Beñat San José: Me parece que la UC puede competir en la Libertadores

El ex entrenador de Universidad Católica Beñat San José comentó su paso por el plantel cruzado y aseguró ad portas de que el club logre un inédito tetracampeonato que el elenco puede dar la pelea en la Copa Libertadores.

"Me parece que la UC puede competir en la Copa Libertadores, es más, ya compitió. Es un torneo muy difícil. Me parece que más temprano que tarde un equipo chileno saldrá campeón de un torneo internacional y la UC va en camino a eso", dijo el español en diálogo con DirecTV.

"El club me dejó gratos recuerdos. Me hubiese gustado seguir en la UC por los logros, jugadores y directiva, pero en ese momento tenía una posibilidad cercana de entrenar en Europa, era un salto en mi carrera y tomé la decisión de quedar libre. Luego no se dio", añadió.

"Hay una estructura en la Católica. Hay que recordar el buen trabajo que también hizo Mario Salas. Mañana (hoy) la seguidilla de títulos puede continuar, en la UC todos tienen una idea muy clara y se trabaja de manera muy profesional", complementó.

"En mi etapa debutaron (Ignacio) Saavedra, (Diego) Valencia, (César) Munder también recuerdo. La verdad, es una satisfacción muy grande, pero el gran mérito es la cantera del club y el apoyo de los líderes de ese equipo, quienes los ayudaron mucho", cerró.