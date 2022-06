Bruno Barticciotto: En la UC me aseguraron que tendría más minutos, pero fue todo lo contrario

El delantero nacional Bruno Barticciotto, reciente refuerzo de Palestino, habló de su frustrado paso por Universidad Católica en el primer semestre, asegurando que le prometieron más minutos de los que tuvo en San Carlos de Apoquindo.

"Llegué (a la UC) porque me dijeron que me iban a tener en cuenta, sino hubiese salido a mitad de año. Fue todo lo contrario, no se me dieron oportunidades", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Ante ello, Barticciotto expresó su alegría por volver a Palestino. "La verdad muy feliz. Creo que era lo que necesitaba. Es lo que vengo pidiendo hace un tiempo. Fue un semestre duro, de mucho crecimiento, había que estar súper fuerte mentalmente. Esta salida era lo único que esperaba y ojalá pueda sumar muchos minutos", indicó.

Asímismo, contó que "me llamaron unos 10 equipos. Lo que pedía Católica era que hubiese algo de dinero y Palestino fue el que más insistió".

"El préstamo es con un cargo, y a final de año Palestino puede ejecutar la opción de compra y ahí se olvidaría el contrato con Católica, si eso no pasa tengo un contrato en la UC hasta fines de 2024", explicó.

El ya ex jugador de la UC, contó que "el entrenador (Gustavo Costas) me llamó y me habló, pero de lo típico, tampoco me especificó mucho, me tengo que ganar el puesto como en cualquier lado. Vengo a pelear un lugar".

Finalmente, habló de la posibilidad de llegar algún día a Colo Colo, club en el que es ídolo su padre. "No sé si me proyecto, es lo que dicen todos, pero no me veo mucho en el futuro. Uno tiene expectativas como jugar internacionalmente. Colo Colo es un grande y yo no le tengo cerradas las puertas a ningún equipo", cerró.