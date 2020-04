Cristián Alvarez y su anécdota con Juan Pablo Sorín: No me cambió la camiseta y le dije de todo

El ex futbolista chileno recordó distintos pasajes de su carrera deportiva.

El ex futbolista chileno e ídolo de Universidad Católica, Cristián Alvarez, recordó este jueves varios episodios de su carrera. Sobre su etapa en la Roja, contó una inédita anécdota que tuvo con el también retirado Juan Pablo Sorín en un encuentro ante Argentina.

A través de una transmisión en vivo en las redes sociales de los "Cruzados", el "Huaso" reveló que: "Una vez jugando por Chile le pedí la camiseta a un jugador argentino que jugaba de lateral izquierdo. Era de pelo largo (Sorín) y me dijo que no. Me calenté y lo mandé a la mierda, le dije de todo".

"De ahí no pedí más camisetas hasta cuando jugué contra Neymar. Seguramente él debe tener la mía enmarcada en su casa", bromeó.

En cuanto a los motivos de Sorín para no intercambiar camisetas, Alvarez comentó que: "Estaba enojado conmigo porque lo perseguí por toda la cancha y no lo dejé hacer nada. Empatamos a cero ese partido, él era un jugadorazo".

Por otro lado, el multicampeón con la UC se refirió a si alguna vez pensó en jugar en Colo Colo por el vínculo de su padre, Luis Hernán Alvarez con los "albos", apuntando que: "Claro que pensé en jugar ahí, lo dije hace poco. El tema de los equipos es como la religión entonces tus papás te van inculcando según sus creencias y posibilidades".