Cristopher Toselli: Me puede servir desde todo punto de vista llegar al fútbol argentino

El arquero chileno Cristopher Toselli comentó este viernes sobre su llegada a Central Córdoba en el fútbol argentino, destacando el paso hacia un "fútbol más competitivo" y que lo pilla en un buen momento personal.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el guardameta nos señaló que: "Estoy muy contento por volver a jugar en el extranjero y en un fútbol que es muy competitivo. Me puede servir en todo punto de vista".

"Han sido días duros, llevamos casi una semana de pretemporada entrenando en doble jornada, pero adaptándonos en el día a día para llegar de la mejor manera al inicio del torneo", detalló.

"Creo que este paso me pilla mucho más maduro y tranquilo. Vengo de una regularidad importante en Palestino que era lo que buscaba, entonces evidentemente me siento bien y contento. Llega en un buen momento esta nueva aventura", apuntó sobre su llegada al conjunto cordobés.

Así mismo, Toselli explicó de su salida a préstamo desde Universidad Católica hacia el elenco "Ferroviario", mencionando que: "Siempre he dicho que soy un agradecido de la UC, la considero mi casa. Que sigan confiando en mí y dándome este tipo de oportunidades sin dificultades lo valoro mucho. Yo feliz de poder seguir vinculado al club pensando quizás en un retorno".

"Yo hablé con José María Buljubasich y me dijo que tenía las puertas abiertas al club, que si quería volver podía hacerlo, pero también entiendo la posición actual y con el gran término de torneo que hizo Sebastián (Pérez). Apareció esta chance de salir y a mí y al club nos llamó la atención", agregó.

En ese marco, el ex seleccionado nacional se refirió a la disputa del arco en el conjunto "Cruzado", apuntando que: "Hace mucho tiempo que la Católica está bien protegida en el arco. Estuve yo, Matías (Dituro) y el Zanahoria. No sé quién llegue como competencia, pero no dudo que quien lo haga será confiable".

Finalmente, Toselli tuvo palabras para el duelo en el que la Roja enfrentará a Argentina en Calama. "No he hablado con nadie de jugar en ese lugar, pero considero y espero que haya sido una decisión consensuada", declaró.

"Siempre voy a confiar en que nos vaya bien, la calidad de jugadores está y espero que se pueda sacar un resultado importante y que la selección cada vez se acerque más al Mundial de Qatar", concluyó.