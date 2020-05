Diego Buonanotte: El 2016 fue mi mejor año en Católica, el equipo volaba

El argentino Diego Buonanotte recordó la campaña de 2016 en Universidad Católica, cuando el equipo se coronó bicampeón bajo la dirección técnica de Mario Salas, y señaló que esa es la época que mejor recuerda en los "cruzados".

"El 2016 fue mi mejor año en Católica. El equipo volaba y uno siempre disfruta levantando copas con el equipo, además ese año comenzamos mal, pero a medida que avanzaba el tiempo el equipo fue mejorando", dijo en conversación en vivo con el Instagram de la UC.

Además, añadió que "nos convencimos cuando le ganamos 3-0 a Universidad de Chile, también hubo partidos claves como el 4-3 ante Unión Española y el partido con Temuco al final que nos consagró".

De todas formas, aseveró que "igualmente recuerdo el 2018 cuando salimos campeones con el profe Beñat San José, con el gol de Andrés Vilches y Jaime Carreño también en Temuco, con Gustavo Quinteros también, a pesar de que no jugué mucho. Agradezco al hincha de Católica".

Finalmente, señaló que "de no haber sido futbolista hubiera estudiado o trabajado, porque mis dos hermanos son estudiosos, pero jamás me imagine lejos del fútbol, siempre supe que me iba a dedicar a esto".