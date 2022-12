Diego Buonanotte y un posible retorno a Chile: Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo

El volante argentino Diego Buonanotte está negociando su continuidad en Sporting Cristal, algo que todavía no se define por lo que el formado en River Plate no descarta volver a jugar en Chile, aunque sabiendo que no lo hará ni en Universidad de Chile ni en Colo Colo.

"Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo, me siento muy identificado con Universidad Católica. De todas formas para mí es un ciclo cerrado la UC. Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá", dijo a DirecTV Sports.

"Hay varias ofertas pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile. Para mi los mejores de Católica en la actualidad son Alexander Aravena y también Bruno Barticciotto", agregó.

Finalmente, agregó que "en Católica todo fue lindo. Hubo momentos en las últimas etapas en donde no me tocaba jugar pero lo disfruté igual que jugando. El mejor momento fue el primer bi campeonato con Mario Salas, el equipo goleaba y jugaba bien".