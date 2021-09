Diego Valencia dedicó su gol al "Gato" Silva: Me da mucha pena que se haya tenido que retirar

El delantero de Universidad Católica Diego Valencia contó que le dedicó el gol que anotó en el triunfo 4-2 sobre Curicó Unido a su ex compañero Francisco "Gato" Silva, quien anunció su retiro hace algunos días.

"La celebración fue dedicada a mi amigo el 'Gato' Silva, hice el número seis por él, para mí es una persona especial tanto para el club como para la historia del fútbol chileno y es un gran amigo para mí, y se lo quería dedicar a él por la tremenda carrera que hizo, lamentablemente tuvo lesiones en el final de la carrera", contó a TNT Sports.

"Me ayudó mucho cuando llegó, me juntaba harto con él, me aconsejaba y hablaba de lo lindo que era la selección, yo estoy contento por todo lo que él logró y se lo quería dedicar a él", agregó el ariete "cruzado".

También contó que la noticia de su retiro "me tomó de sorpresa, estábamos en la selección. Nos comentó a todos y fue chocante, en especial para mí, porque soy gran amigo de él, la verdad es que lo quiero mucho y me da mucha pena que se haya tenido que retirar por el tema de las lesiones, estoy contento por lo que logró en su carrera, y con lo que brindó a todo el fútbol chileno y en especial a Católica".