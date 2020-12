Eros Pérez: Si Holan no tranza, a la UC no le va a alcanzar para ser campeón

El ex futbolista chileno Eros Pérez, habló la noche de este miércoles sobre el rendimiento de Universidad Católica en el empate sin goles ante la U, apuntando que al cuadro de la precordillera "no le alcanzará para salir campeón" si es que el técnico Ariel Holan "no tranza" en su idea.

"Quedé con gusto a poco de lo mostrado frente a la U, uno espera mucho más, especialmente del puntero, donde se ve muy poca creatividad", señaló el campeón con la "Franja" en 2005 a DirecTV.

"Holan no tranza en la ubicación de un volante creativo y coloca a (Diego) Buonanotte de extremo derecho. Para mí, a la Católica no le alcanzará para ser campeón. No me gusta que el DT sea tan rígido en su planteamiento", subrayó.

Del mismo modo, Pérez mencionó que: "Son súper pocos los jugadores que tienen opinión en el plantel. Yo siento que los jugadores de Católica solo repiten el discurso de Holan. Él no fue jugador y no sabe lo que se siente, no ocupa a jugadores en su puesto, hace cambios a minutos del final".

Por último, el ex lateral izquierdo se refirió al nivel que ha mostrado el juvenil Diego Valencia, asegurando que: "Él fue uno de los mejores jugadores en el partido ante Colo Colo. Para mí, si se le respalda, puede ser mucho mejor jugador que Fernando Zampedri".