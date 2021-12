Ex jugador de la UC contó que rumor sobre romance con un compañero casi arruina su carrera

El ex jugador de Universidad Católica Ricardo Noir confesó que un antiguo rumor sobre un romance con un compañero de su etapa en Newell's Old Boys estuvo cerca de poner punto final a su carrera,

"Fue un momento muy triste. No entendía qué pasaba", dijo "Tito" Noir acerca de la mentira que inventaron sobre una relación entre él y Sebastián Peratta hace casi una década en el cuadro "leproso", la cual derivó en que se fuera del club y puso en riesgo la continuidad de su trayectoria como futbolista, de acuerdo a declaraciones reproducidas en el medio Olé.

"Un día vino mi hermana diciéndome: 'Che, ahí puso uno tal cosa -alguien escribió tal cosa-'. Le dije que no le diera importancia. Al rato era un quilombo (problema). No entendía nada. Yo era chico. Solía ir a buscar a mi hija más chica al jardín y dejé de ir. Una vergüenza tenía. Salía predispuesto a pelear con alguien", dijo.

"Me decían algo y cómo no iba a pelear. Imaginate la bronca que tenía. Me quería ir a mi casa. Si querían perjudicarme los de Rosario Central, lo lograron", siguió Noir, quien estuvo en la UC entre el 2016 y 2017, logrando un título de liga y una Supercopa.

"Me liquidaron. Anímicamente ese año fue terrorífico", continuó en su descargo a Mundo Boca Radio.

Para el ariete, la idea fue dejar el club y así lo comunicó a Gerardo Martino, que por esa época se hizo cargo de la escuadra "leprosa": "Yo le dije: 'Tata, la verdad, no quiero estar un solo día más acá. La estoy pasando muy mal. No salgo a la calle, salgo de entrenar y me encierro en mi casa. La estoy pasando mal. Mi mujer y mi hija me ven llorar todos los días'".

"Hay que ponerle límite a las cosas. Uno capaz lo dijo en modo de chiste y a mí me mató. Mi familia se ponía mal a la par mía. Fue un momento desagradable que no se lo deseo a nadie. O lo superaba o no podía jugar más al fútbol", completó.