Felipe Gutiérrez: Con Poyet ha sido un tema de tiempo, siento que ahora vamos por buen camino

Felipe Gutiérrez, experimentado volante de Universidad Católica, conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa este jueves sobre el alza del equipo, con tres victorias seguidas, y sostuvo que el trabajo del técnico Gustavo Poyet necesita tiempo para consolidarse.

"Con Poyet ha sido un tema de tiempo. Veníamos de partidos muy criticados como plantel, hemos corregido en las tres últimas jornadas. El equipo va tomando forma, siento que ahora vamos por buen camino, con resultados importantes y la vuelta desde Argentina se hizo bastante grata", explicó el mediocampista.

Gutiérrez, además, indicó que el uruguayo no ha variado su forma de trabajar desde que llegó al equipo.

"Ha mantenido su forma de trabajar desde el primer día. Hay que tener un balance en la parte interna, entendemos que el hincha espera resultados, pero nosotros debemos tener la mesura que esto funciona con el tiempo y así vamos a lograr lo que estamos consiguiendo", precisó.

Además, remarcó que en el trabajo semanal, Poyet apunta siempre a mantener el equipo unido y "sumar cosas en lo táctico y en lo defensivo".

Gutiérrez, además, habló sobre su condición física, tras salir de una larga lesión, y afirmó que aún no está en condiciones de jugar un partido completo.

"Al cien por ciento no estoy todavía, la rodilla está estable. La preparación ha sido corta. Estoy en proceso de trabajo físico, la intención de ir jugando va en mucho a cómo se da el partido. Se ha complicado un poco, pero lo importante es que estoy participando 25-30 minutos, que me vienen bien. Pero para 90 minutos aún no estoy listo", comentó.

El formado en Universidad Católica también se refirió al buen momento de los juveniles del club, destacando el talento de Ignacio Saaavedra, Diego Valencia, Clemente Montes, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia.

"Veo muy positivo para el plantel y Católica que estos chicos tengan un rendimiento para disputar un puesto titular. Tenemos un plantel numeroso, en todos los puestos está disputado, hay varios que ya son titulares, y es fundamental para que las cosas se den mejor. Este tipo de cosas suman", aseguró.

Finalmente, Gutiérrez anticipó la visita a Nacional en Uruguay por la Copa Libertadores.

"Ellos juegan de forma diferente en casa. Se jugarán su última carta, es todo o nada ese partido contra nosotros. Por eso tenemos que ir con la misma intensidad e inteligencia con la que disputamos el partido contra Argentinos Juniors", concluyó.