Fernando Zampedri y el gesto de Nicolás Castillo en el clásico con la U: Obviamente que está mal

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri vive un dulce momento en el fútbol chileno ya que gracias a sus 111 goles con el cuadro de La Franja, el capitán de la UC está a solo ocho tantos de superar a Rodrigo Barrera como goleador histórico del conjunto de la precordillera.

Uno de esos tantos fue anotado hace unas semanas atrás frente a Universidad de Chile con una espectacular tijera en un partido que también será recordado por los gestos realizados por su compañero, Nicolás Castillo, a la barra de Universidad de Chile una vez terminado el encuentro disputado en el Estadio Nacional.

Una conversación con Fernando Zampedri, quien habla del récord, de su nacionalización y del significado que tiene para él vestir la camiseta de la UC, entre otros temas. https://t.co/y5PXP6UwKY — Carlos González L. (@cgonzalezlucay) June 2, 2024

Zampedri y el gesto de Castillo a la barra de la U

En conversación con el diario La Tercera, Zampedri recordó aquel partido, en el que él incluso tuvo una particular celebración ante la barra azul tras anotar el 2-1 de su equipo en el clásico universitario. Tras la chilena, el “Toro” corrió fuera de la cancha, se sacó la camiseta y festejó a lo “torero” generando algunas críticas de la parcialidad rival.

“Acá en Chile les hice goles a todos los clubes, menos a uno que fue Magallanes. Después a todos los equipos que enfrenté les he convertido. Y nunca le falté respeto a nadie, solamente que el festejo ya estaba hablado en la concentración con Alfonso (Parot). Le había dicho que iba a hacer el gol y que lo iba a festejar como el torero. Pero nada raro, nada contra la gente, ni nada de eso”, comentó.

Respecto a lo que sucedió con Nicolás Castillo al término del partido, Zampedri reconoce que su compañero estuvo mal, pero pidió ver el contexto en que sucedieron los hechos.

“Con respecto a lo de Nico, se apuntó demasiado a él. Y acá hay muchos jugadores de varios clubes que hicieron lo mismo y como que no tuvo tanta repercusión. Quizás lo de Nico molestó por cómo terminó el resultado, por cómo se hizo el partido y por la gente que había en el estadio. Obviamente que está mal. En el momento, yo creo que él lo hizo y no se dio cuenta. Y después habrá tomado una medida propia de sentirse equivocado. Pero se habló mucho y yo creo que muchos jugadores de gran trayectoria se han equivocado y no ha pasado a mayores”, sostuvo

Zampedri apuntó a la barra de Universidad de Chile.

“Ese día la gente no nos trató bien. A mí me tiraron botellas, me tiraron escupitajos, de todo. Entonces, siempre se pide que el futbolista dé una buena imagen hacia afuera, pero yo creo que la gente también tiene que respetar un poco más al futbolista. A Nico también le hicieron varias cosas cuando estaba entrando en calor. Y bueno, uno es ser humano y con la adrenalina que tenemos todos, reaccionó de esa forma”, agregó.

Se acerca al récord de Rodrigo Barrera

Con 111 goles Fernando Zampedri ve cada vez más cerca poder superar a Rodrigo Barrera y convertirse en el máximo goleador de Universidad Católica. El argentino se muestra convencido en que superará a “Chamuca”, de quien dijo nunca nadie lo podrá sacar del sitial que lo tiene como uno de los grandes goleadores en la historia de la UC.

“Respeto mucho a todas las personas o a los jugadores que están en un nivel privilegiado, si se puede decir, de una institución. Y siempre digo que cada uno hace su camino. En este caso, Barrera hizo el suyo. No tengo nada para decir sobre él, sino que felicitarlo por estar en un lugar tanto tiempo y con una marca tan grande de goles en una institución. Es un mérito importante, un mérito muy lindo, que lo va a disfrutar y lo va a seguir disfrutando porque de ahí no lo va a sacar nadie de los goles que hizo, pero estoy convencido de que superaré esa marca”, reconoció.