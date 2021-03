Gustavo Poyet: El título de la Supercopa es un plus para arrancar con buen pie el Campeonato

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, habló este jueves sobre el debut que tendrán en el Campeonato ante Ñublense. Para el uruguayo, el haber ganado la Supercopa es un "plus para arrancar con buen bien" la temporada.

En conferencia de prensa, el DT de los "Cruzados" mencionó que: "Antes de llegar pude averiguar del ambiente que había en el grupo. En el día a día he confirmado que el equipo tiene una forma de no aceptar la derrota, y eso llevó a superar situaciones como la de la Supercopa".

"Es algo fenomenal. La mentalidad competitiva se gana con el paso de los años y queremos utilizarlo también de cara al inicio del torneo", agregó.

Respecto al estreno que tendrán ante Ñublense, señaló que: "Va a ser difícil. Ellos cambiaron muchísimos jugadores y hemos tenido que compartir opiniones entre el cuerpo técnico y analistas para mostrar a los jugadores de cómo juega el rival".

"No sabemos realmente cómo se va a parar Ñublense. Tenemos una idea, pero los hechos van a estar al momento de afrontar el partido y los jugadores deberán adaptarse", subrayó.

Finalmente, Poyet habló de la lesión de José Pedro Fuenzalida, explicando que: "Chapa' no está entrenando con nosotros, se encuentra con el cuerpo médico y no puedo confirmar para cuando estará de vuelta, lo cierto es que este domingo no estará disponible. Si no pudo estar a disposición de la selección chilena, con nosotros tampoco".