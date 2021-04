Gustavo Poyet: Me voy muy contento y satisfecho, crecimos en el nivel de juego

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se mostró muy conforme con el nivel de juego de su equipo en la victoria por 2-1 sobre Palestino y, además, se refirió a la ausencia de Diego Buonanotte en el compromiso.

"Me voy muy contento y satisfecho con lo que mostramos. Me gustaron mucho los primeros 60 minutos. Muchos pasajes de este tiempo que es lo que yo quiero encontrar, la cantidad de ocasiones y cómo las terminamos, entre otras cosas. Crecimos mucho en el nivel de juego", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Además, añadió que es "muy importante la victoria, sobre todo en la situación en la que estamos. Sabemos lo que pasó con Palestino acá el torneo pasado. Nos faltó un tercer gol para estar más tranquilos, cuando ellos descontaron se puso más complicado de lo que pensábamos".

Acerca de Buonanotte, quien no ingresó pese a sonar durante toda la semana en el equipo titular, Poyet señaló que "necesitábamos jugadores más de velocidad que de tenencia. Buonanotte va a aportar muchísimo. Es un profesional espectacular y es importante como todos. Se nos vienen muchos partidos".

En una línea aparecida, explicó la no inclusión desde el arranque de Juan Leiva, siendo reemplazado por Marcelino Núñez: "Seguramente está un poco triste por no haber empezado hoy. Nos ayudó mucho en la Supercopa, jugando incluso como lateral y con Ñublense se lo corrió todo, pero uno va entrenando y encuentra ciertos momentos y jugadores para el sistema. Uno no es más que el otro, es una competición sana. Va a ser un jugador que nos ayudará muchísimo".

Finalmente, habló de Edson Puch, quien estuvo contagiado de Covid-19 y expresó que "Aún no está para jugar. Esperamos recuperar algunos jugadores para el próximo partido", cerró.