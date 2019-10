Gustavo Quinteros y la fecha 24: Lo más fácil es que se postergue para más adelante

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se refirió al tope de fechas que implica la jornada 24 del Campeonato Nacional y la fecha FIFA del próximo fin de semana asegurando que lo más sano para jugadores y para la selección es postergar el fútbol chileno.

El entrenador explicó que no quedaría feliz si los jugadores de la UC no son convocados "porque ellos trabajan eso, para ser convocados y sería muy bueno que haya jugadores en la selección".

"Pero hay soluciones fáciles, se posterga para más adelante, y así no hay perjudicados ni beneficiados. No perjudicamos al jugador ni a la selección. Hay fecha para jugar más adelante y no solo hablo por los jugadores de la UC, sino por todo los jugadores del fútbol local que sueñan con estar en la selección", añadió el argentino.

Explicó que "los entrenadores sabemos que tendremos ausencias para la Copa Chile, pero no para jugar para jugar el Campeonato Nacional".

"Tenemos que opinar después que salga la lista, pero siempre estamos dispuestos a que los jugadores vayan. Si hay jugadores convocados se analizará y se hablará con la gente que se tiene que hablar", añadió.

Sobre el Superclásico entre Colo Colo y la U, Quinteros dijo que el elenco albo "es un equipo que tuvo mucho altibajos, pero volvió a ganar para seguir motivado".

"Eso a nosotros no nos saca del foco, y tenemos que pensar en nosotros en jugar bien y ganar, y después festejar un título, pero todavía falta mucho para eso", añadió.

Sobre el equipo que entrará a la cancha del Estadio San Carlos de Apoquindo, el ex DT de Ecuador adelantó que "es probable que se repita el equipo".

"Hemos mantenido el equipo, con algún cambio para tener opciones", cerró.

El duelo entre cruzados y mineros se jugará este domingo a las 17:30 horas.