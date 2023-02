Holan y el empate contra Cobresal: No me gustó que se hiciera un partido de ida y vuelta

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, lamentó el empate 3-3 ante Cobresal en Rancagua, aduciendo el resultado a la falta de equilibrio de su equipo en esta jornada.

Holan expresó en conferencia de prensa: "Me gustó el primer tiempo del equipo, pero no me gustó que se hiciera un partido de ida y vuelta. Eso merma la energía. Si debes correr diez, doce veces de espaldas, es altísima intensidad".

"El déficit del primer tiempo fue que en el mejor momento nuestro seguíamos golpe por golpe. Estuvimos muy apresurados en ir a buscar el cuarto y quinto gol, con los laterales pasados. Nos fuimos para adelante, hay que buscar el equilibrio del equipo, es mi responsabilidad como entrenador", añadió en la misma línea.

También reconoció que la sustitución de Brayan Rovira en el complemento mermó al equipo: "Nos costó su salida, ya que se adaptó bien al equipo aunque hace tiempo no jugaba y eso le pasó factura. Arrastraba un dolor en la espalda. Era complicado que siguiera sin correr riesgos, aunque necesite hacer minutos de fútbol".

Siguiendo con el análisis, le quitó responsabilidad a la última línea de su equipo: "No creo que el problema haya sido el acople de Guillermo Burdisso con Gary Kagelmacher. Si le cedes 10 o 12 contragolpes al rival, cualquier defensa lo siente".

Finalmente, señaló que "yo más que en los resultados, pienso en el contenido. Mañana cerraremos el análisis de este partido y luego iremos pensando en Audax".