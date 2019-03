Ignacio Saavedra retornó a las canchas en goleada de la UC sub 19 sobre S. Wanderers

Finalmente Universidad Católica contó con el esperado retorno a las canchas de uno de sus buenos valores durante 2018, el joven volante Ignacio Saavedra, quien jugó este sábado en la goleada de los cruzados por 6-0 sobre Santiago Wanderers en duelo válido por el torneo sub 19.

El mediocampista del elenco de la precordillera dejó atrás la lesión a su rodilla derecha que sufrió en diciembre del año pasado ante Deportes Temuco por el torneo nacional, la cual incluso requirió un paso por el quirófano.

Dentro del trámite del encuentro ante los "caturros", el jugador disputó 75 minutos donde se le vio bastante activo y sin problemas para entrar en juego.

Incluso el técnico del primer equipo Gustavo Quinteros estuvo presente para ver parte del cometido del ex seleccionado sub 20.

"Jugué 75 minutos y me sentí súper bien. En las primeras jugadas estaba con miedo, pero en una dividida se me pasó y sentí la rodilla normal", declaró Saavedra tras el partido, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me hubiese gustado estar ante Colo Colo este domingo, pero primero tenía que recuperar mi nivel futbolísticamente y estar por la juvenil", agregó.

Sobre su posible retorno al plantel adulto comentó que: "Aun no tengo claridad sobre eso, el cuerpo técnico sabe cuando estaré al cien por ciento para volver".

