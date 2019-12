Juan Tagle: Edson Puch tiene el fuerte interés de seguir en Universidad Católica

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, aseguró que la intención del extremo Edson Puch es seguir en el club, pese a la oferta de Colo Colo a Pachuca, elenco dueño de su pase, por el jugador.

Al respecto, el timonel de los "cruzados" dijo que "nosotros seguimos intentando retenerlo, el jugador ha manifestado su intención de quedarse en Católica. Seguimos trabajando en eso".

Sobre la supuesta molestia del cuadro mexicano con los estudiantiles por las negociaciones por el iquiqueño, el directivo afirmó que "a mí no me han manifestado ninguna molestia. Esas molestias las he visto de fuentes no reveladas".

"Estamos hablando de fútbol, son estrategias de negociación creo yo. Lo importante es que el jugador tiene el fuerte interés de seguir en Católica. Esperamos que eso se logre", indicó.

En relación a César Fuentes, Tagle señaló que el volante "es un jugador que quedó libre, él nos señaló que sentía que había terminado su ciclo en la UC. Imagino que tuvo una oferta muy ventajosa también".

"Pero tenemos jugadores importantes en ese puesto, de la casa como Ignacio Saavedra o el 'Gato' Silva. Estamos viendo también opciones de refuerzo, estamos pensando en un centrodelantero y es posible también que haya un refuerzo más", apuntó.

Al ser consultado por la continuidad de Sebastián Sáez, el presidente de la UC aseguró que "es una situación que todavía está en evaluación. El tiene claro que tenemos que definir primero la situación de los cupos de extranjeros, hay jugadores que podrían salir. Por ahora no estamos en condiciones de amarrar esa situación".