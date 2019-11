Juan Tagle: Estamos orgullosos, espero que todos nos reconozcan como el legítimo campeón

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, destacó la obtención del decimocuarto título del club tras la finalización del Campeonato Nacional, afirmando que espera que se les reconozca como legítimo monarca del fútbol chileno.

"Estamos orgullosos por nuestro equipo y cuerpo técnico. No era la manera que esperábamos que terminara el torneo asi, pero espero que todos nos reconozcan como legítimo campeón", señaló el timonel de la escuadra de la precordillera tras la reunión del Consejo de Presidentes en la ANFP.

Así mismo, remarcó que: "La distancia que tomamos deportivamente es la más largo que ha tenido un equipo en torneos largos, entonces estamos contentos por conseguir eso, un bicampeonato muy importante y que para los hinchas era muy ansiada".

Respecto a la decisión de que se terminara con anticipación el torneo, apuntó que: "Es un hecho triste para el fútbol chileno haber terminado el torneo así. Yo mantuve mi posición de que se agotaran los esfuerzos para finalizar como se debía, pero hoy fue la posición minoritaria".

"Lo que yo pretendía era que se hicieran los esfuerzos para tener las garantías para poder jugar. Insistí en que hubiera mayor protección, pero para muchos otros clubes no era algo viable y que solo se iba a perder tiempo", mencionó.

Sobre la situación que afecta a Santiago Wanderers, club al que no se le concedió el premio a ascender de categoría, Tagle dijo que: Manifesté mi opinión cuando entré al Consejo y voté en línea con esa opinión, que finalmente no fue la ganadora. También es cierto que no había ninguna propuesta de aplicar descensos en Primera División, si no que se aumentaran los cupos a 18 equipos en la categoría".

"Lo que hay ahora y está en discusión es que aumenten los ascensos de Primera B para el próximo año. A lo menos habrán tres ascensos para 2020 y es una negociación en curso", complementó.

También, se refirió a la intención de jugar las llaves pendientes de Copa Chile pese a que no ofrezca premios deportivos, declarando que: "La intención es jugarla por el logro deportivo. Hay acuerdo con el directorio y con los cuatro clubes para jugarla en enero por el honor del título".

Por último, aclaró que hubo un diálogo para que en 2020 hayan tanto tres ascensos como descensos entre Primera y la B, tema que se discutirá a fondo en el próximo consejo.