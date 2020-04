Lepe y su mejor recuerdo en la UC: La Libertadores de 1993 fue hermosa, algo que nunca volví a sentir

El ídolo de Universidad Católica Mario Lepe recordó sus mejores pasajes en el club, en el marco del aniversario 83, y destacó su mejor recuerdo en la Copa Libertadores de 1993, en la que llegaron a la final, que perdieron en el global ante Sao Paulo por 5-3 (dura derrota 1-5 en la ida y victoria por 2-0 en la revancha).

Lepe dijo en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM que "recuerdo esa Copa Libertadores como algo muy especial, donde se juntaron los astros y se conjugaron muchas cosas, dirigentes, cuerpo técnico y un gran plantel, algo que después no volví a sentir, con un gran nivel de compromiso de todos".

"Nuestros compañeros jugaban donde los pusieran, y estábamos peleando en el Campeonato Nacional y la Libertadores, jugábamos cada pocos días y fue una Copa Libertadores hermosa. Pasamos más en los hoteles y aeropuertos, que en nuestras casas, agregó sobre esa época.

Además, el actual DT de las divisiones inferiores de la institución, se refirió al aniversario de la "franja" y señaló que "sin duda que es un día especial por cumplir un año más y por la situación que estamos viviendo, no poder salir lo hace distinto y especial. Llevar 40 años en un club no lo tiene cualquiera, y eso ha sido toda mi vida".

Junto con esto, el ex futbolista recordó sus inicios y una especial anécdota con un referente: "Ya jugando en Católica me empecé a fijar en los referentes, y después algunos internacionales, el primero que sentí identificación era Eduardo Bonvallet, era muy técnico y tenía mucha capacidad física, después me pegó un par de patadas y se me cayó el ídolo".

Finalmente, Lepe, quien también fue técnico de los "cruzados", aseveró que "no hay palabras, un saludo inmenso y grande por el cariño que me tiene. Yo me retiré hace más de 20 años y la gente me recuerda y recibe bien en todos lados, con mucho respeto, y eso es gratificante, cuando un trasciende al club y te respetan como persona. Un abrazo y que disfruten el momento que estamos viviendo como club y que se cuiden porque de esta salimos todos juntos", en relación al coronavirus.