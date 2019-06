Luciano Aued: Con la llegada de Quinteros se dio una seriedad distinta

El volante de Universidad Católica Luciano Aued se refirió al presente de su escuadra en el Campeonato Nacional y las decepciones internacionales del club. Además, comparó los procesos del actual entrenador, Gustavo Quinteros, con el ex estratega Beñat San José, con quien se coronaron campeones de 2018.

Aued, en conversación con el diario La Tercera, aseguró que "hemos mantenido una regularidad en el torneo local. Tenemos la posibilidad de llegar al receso con seis puntos de ventaja. Ya hace un año y medio que venimos en la punta del torneo y eso no es algo para demerecer. Quiere decir que el trabajo que venimos haciendo es muy bueno, más allá del cambio de técnicos".

De igual forma, destacó la labor del actual DT en desmedro del anterior: "En cuanto a Gustavo, lógicamente se dio un aplomo, una tranquilidad, una seriedad distinta, en el sentido de que él venía de procesos muy importantes, con selecciones nacionales, había salido campeón, es un técnico con muchos pergaminos que nmuestra una seriedad, una forma de manejarse y de leer los partidos, que nos viene muy bien".

Sobre las malas experiencias internacionales, en Copa Libertadores y Sudamericana, "Luli" sostuvo que "la competencia es muy distinta. El nivel para el torno local quizás nos alcanza, pero afiera los equipos son otros, la preparación es otra, la parte económica, la infraestructura y vómo se conforman los planteles. Nos está costando competir. La única forma de ser competitivo que yo veo es jugarla año tras año. Tenemos que apuntar a eso".

Hay quwe apuntar a asentarse a nivel local y fromar una base que nos permita ser competitivos siempre. No como cuando yo llegué acá que salimos en el puesto 11 y después salimos campeones", agregó.

Finalmente, Aued repasó el interés que tuvo Universidad de Chile por llevárselo en 2018: "Kudelka me llamó para contarme cuál era el proyecto y saber cuál era mi idea, pero le dije que estaba muy a gusto acá, que estaba encantado, que me parecía imposible poder salir, porque estaba a gusto. Me comentó que quería hacer el intento igual, que iba a pelearla, que iba a hablar con el club. Después hablaron los clubes y se llegó a ningún acuerdo, porque Católica quería contar conmigo. Es una tranquilidad que el club quiesiera alrgar el vínculo", cerró.